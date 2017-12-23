Джанлуиджи Буффон: "Если будет нужно, готов сыграть за "Ювентус" и сборную Италии даже в 80 лет"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что уже не знает, как отвечать на вопросы о завершении карьеры. Он также добавил, что будет готов играть за команду и сборную Италии даже в 80 лет.

Ранее сообщалось, что 39-летний Буффон завершит карьеру по окончании текущего сезона. Однако не исключено, что он может отложить это на год.

– Уже даже не знаю, как отвечать на вопросы о завершении карьеры, – приводит Goal слова Буффона. – Скорее всего, я это сделаю. Но буду по-прежнему готов сыграть за "Ювентус" и сборную Италии. Даже в 80 лет. Если вдруг им потребуется вратарь, они должны будут позвонить мне. Я немного потренируюсь – и вперед.