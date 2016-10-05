21:47 | ФУТБОЛ — Италия

Джанлуиджи Буффон: "Если Балотелли продолжит в том же духе, вернется в сборную"

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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон подчеркнул, что нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может быть вызван в национальную команду в том случае, если сохранит хорошую форму. Также Буффон подчеркнул, что в сборной Италии нет привилегированных игроков.

– Балотелли сейчас в хорошей форме, если он продолжит в том же духе, ему найдется место в сборной, – приводит Football Italia слова Балотелли. – У нас нет в команде привилегированных игроков, тех, у кого больше шансов попасть, мы группа равноценных игроков. Каждый должен прилагать максимум усилий, чтобы помочь своим партнерам по команде.

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