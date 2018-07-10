Джанлуиджи Буффон: "Буду счастлив, если Роналду перейдет в "Ювентус"

Новичок "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон, 17 лет выступавший за "Ювентус", поделился мнением о возможном переходе в туринский клуб нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

– Меня не удивит, если Роналду перейдет в "Ювентус", – цитирует Marca Буффона. – От этого я буду счастлив. Это то, что нужно клубу. "Ювентусу" нужны новые кумиры.

О переходе Роналду в "Ювентус" может быть объявлено в ближайшие 48 часов. Сегодня, 10 июля, агент 33-летнего португальца Жорже Мендеш встретится с руководством "Реала" и обсудит будущее своего клиента.

В его составе он стал обладателем 15 трофеев, в том числе четырех кубков Лиги чемпионов. В минувшем сезоне нападающий провел 42 игры во всех турнирах и забил 42 гола.