17:46 | ФУТБОЛ — Италия

Джанлуиджи Буффон: "Бонуччи с нами, болельщики могут спать спокойно"

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Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рад, что защитник Леонардо Бонуччи продлил контракт с клубом  до 2021 года. В 29-летнем итальянце были заинтересованы "Челси" и "Манчестер Сити". В текущем сезоне серии А футболист провел 12 встреч и забил один мяч.

– Это хорошая новость, потому что он по-прежнему прогрессирует в нашей команде, – цитирует Sport Mediaset Буффона. – Он важный игрок и для команды, и для нас, игроков. С ним мы уверены, что "Ювентус" в течение многих лет будет таким же сильным. Бонуччи с нами, теперь болельщики могут спать спокойно.

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