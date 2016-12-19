Джанлуиджи Буффон: "Бонуччи с нами, болельщики могут спать спокойно"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рад, что защитник Леонардо Бонуччи продлил контракт с клубом до 2021 года. В 29-летнем итальянце были заинтересованы "Челси" и "Манчестер Сити". В текущем сезоне серии А футболист провел 12 встреч и забил один мяч.

– Это хорошая новость, потому что он по-прежнему прогрессирует в нашей команде, – цитирует Sport Mediaset Буффона. – Он важный игрок и для команды, и для нас, игроков. С ним мы уверены, что "Ювентус" в течение многих лет будет таким же сильным. Бонуччи с нами, теперь болельщики могут спать спокойно.