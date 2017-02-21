Джанлуиджи Буффон: "Бонуччи пропитан духом "Ювентуса"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что конфликт между главным тренером Массимилиано Аллегри и защитником Леонардо Бонуччи не повлияет на команду. По его словам, в таких эпизодах нет ничего плохого, если речь идет о больших клубах.

- Такие ситуации происходят в командах, в которых есть конкуренция за место в составе, - приводит Football Italia слова Буффона. - Думаю, для "Ювентуса" это нормально. Каждый из нас хочет дать максимум команде. В этом нет ничего плохого. Не знаю, будет ли Лео играть. Тренер не называл нам стартовый состав.

Могу сказать только то, что ради такие игроки, как Бонуччи, должны жертвовать собой ради команды. Лео очень умный парень, он пропитан духом "Ювентуса". Знаю, что он сможет принять любое решение тренера, потому что понимает, что это все на благо клуба.