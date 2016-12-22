16:23 | ФУТБОЛ — Италия

Джанлуиджи Буффон: "600-й матч за "Ювентус" - выдающееся достижение, но не последнее"

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Вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон остался впечатлен инфраструктурой катарской Дохи, где завтра состоится матч за Суперкубок Италии между туринцами и "Миланом". Игра станет для Буффона 600-й в составе "Юве".

- Завтра будет 600-й матч за "Ювентус", - цитирует Буффона официальный твиттер клуба. - Здорово, что кто-то считает. Это выдающееся достижение, но не последнее. Мое желание побеждать остается прежним. 

Чемпионат мира-2022 здесь будет чем-то принципиально новым. Уровень подготовки Дохи впечатляет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Платошкин Андрей

Джиджи крут!!!! Вот мастерюга. Не то что некоторые космонавты)))

16:44

баламошка

43 - выдающееся достижение, но не последнее.

16:39

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