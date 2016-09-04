Джанфеличе Факкетти: "Икарди слишком много капризничает"

Джанфеличе Факкетти, сын бывшего президента "Интера" Джачинто Факкетти, высказал мнение, что нападающий Мауро Икарди пока не соответствует статусу лидера команды. По мнению актера, драматурга и театрального режиссера, аргентинец слишком много капризничает.

– Икарди? Для того, чтобы быть символом "Интера", необходимо быть примером для подражания, – цитирует Football Italia Джанфеличе Факкетти. – Для этого необходимо больше отдаваться игре и меньше капризничать. Среди действующих футболистов клуба есть люди, которые могут стать символами, но к этому нужно стремиться каждый день.