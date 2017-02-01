Джанер Эркин: "Я не понял де Бура"

Защитник "Бешикташа" Джанер Эркин, покинувший "Интер", признался, что у него было недопонимание с бывшим главным тренером черно-синих Франком де Буром. 28-летний турок в июле 2016 года присоединился к миланской команде, а уже 31 августа покинул Италию.

- Манчини хотел видеть меня в составе, и я был рад перейти в "Интер", - цитирует Football Italia Эркина. - Когда в команду пришел де Бур, я, честно сказать, не понял его. Он не знал никого из нас, он не разговаривал со мной в течение трех или четырех дней, а потом сказал мне, что не рассчитывает на меня, при этом не привел каких-либо объяснений. Поэтому я начал переговоры с другой командой.