18:31 | ФУТБОЛ — Италия

Джампьеро Вентура: "Надеюсь, Балотелли изменится"

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура встретится с нападающим "Ниццы" Марио Балотелли, чтобы поговорить о национальной команде. 26-летний форвард с 2014 года не вызывается в стан "Скуадры адзурры".

- Общаюсь со всеми игроками, - цитирует Football Italia Вентуру. - Нельзя ждать уважительного отношения к себе, если сам не относишься к людям с уважением. В ближайшее время обязательно встречусь и поговорю с Балотелли. Если у него найдется время, то я приеду к нему в Ниццу. Разумеется, никто не сомневается в способностях Марио, но есть и некоторые другие вещи. Факты говорят, что Бало должен измениться, мы надеемся, что он сделает это, иначе будет обидно, если он растратит свой талант зря.

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Материалы REN-TV

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