Джампьеро Вентура: "Икарди стал заложником ситуации, которую создал сам"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура считает, что нападающий "Интера" Мауро Икарди сам виноват в конфликте между игроком и болельщиками команды. По словам наставника национальной команды, аргентинцу нужно время для того, чтобы переосмыслить сложившуюся ситуацию.

– Сейчас очень непростое время, как для самого Икарди, так и для всего клуба и его болельщиков, – приводит Football Italia слова Вентуры. – Аргентинец стал заложником ситуации, которую, по сути, создал сам. Сейчас форварду черно-синих нужно время, чтобы многое переосмыслить. Франк де Бур в данной ситуации – менее виноватая сторона. Для иностранного тренера непросто привыкнуть к особенностям итальянского менталитета.

Отметим, что конфликт аргентинца с болельщиками миланской команды разгорелся после публикации автобиографии футболиста, где Икарди не слишком лестно отозвался о фанатах черно-синих.