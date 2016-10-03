Джампьеро Вентура: "Балотелли? Дверь в сборную Италии ни перед кем не закрыта"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подтвердил информацию, что в "Ниццу" был отправлен запрос по поводу возможности участия Марио Балотелли в ближайших матчах национальной команды. Тем не менее, 26-летний итальянец, забивший 6 голов в своих первых 5 матчах за "орлят", в итоге не был приглашен на матчи против сборных Македонии и Испании.

- Как к игроку к Балотелли нет вопросов, здесь речь лишь о его характере, - цитирует Football Italia Вентуру. - Я сказал, что никто из итальянских игроков не будет мной игнорироваться. Предварительный вызов действительно был отправлен в "Ниццу", потому что Марио вернулся в футбол и теперь ему нужна стабильность. Если он продолжит в том же духе, то сыграет за мою команду. Предварительный вызов является сигналом того, что дверь ни перед кем не закрыта.