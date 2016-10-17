12:45 | ФУТБОЛ — Италия

Джампьеро Вентура: "Балотелли должен научиться играть на команду"

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил значительный прогресс в игре нападающего "Ниццы" Марио Балотелли. По словам специалиста, двери в национальную сборную всегда открыты для всех, кто демонстрирует качественную игру и желание прогрессировать.

– Марио Балотелли – высококлассный игрок, – приводит Football Italia слова Вентуры. – В последнее время он заметно прибавил в "Ницце", и это видно очень отчетливо. Качество его игры существенно возросло.

Двери в сборную Италии всегда открыты для тех, кто доказывает свою состоятельность не на словах, а на деле. Поэтому теперь Марио нужно сделать так, чтобы его самые сильные стороны шли на пользу национальной команде, а не на индивидуальные успехи.

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