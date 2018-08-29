Джампьеро Вентура: "Анти-Ювентус" сейчас - это "Наполи"

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура считает, что "Наполи" - главный претендент на то, чтобы обойти "Ювентус" в турнирной таблице. Туринцы в прошлом сезоне набрали 95 очков и завоевали седьмой чемпионский титул подряд. "Наполи" набрал на 4 очка меньше. Летом пост главного тренера неаполитанцев занял Карло Анчелотти.

- Было много разговоров об "анти-Ювенусе", но это все тот же "Наполи", что набрал 91 очко, - цитирует Football Italia Вентуру. - Карло Анчелотти - не только выдающийся тренер, но и умный человек. Он не будет стирать всю работу предшественика, он только добавит что-то свое.

"Интер" сделал несколько мощных приобретений, но, как это было с "Миланом" в прошлом году, это не гарантирует результата. Никто не ожидал, что они возьмут 1 очко в двух играх.