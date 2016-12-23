Джакомо Бонавентура: "Я смог забить Буффону, а это практически невозможно"

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура после победы над "Ювентусом" (1:1, пенальти 4:3) в матче Суперкубка Италии заявил, что этот результат вселил в команду больше уверенности, а также поблагодарил предыдущий тренерский штаб за победу в Кубке Италии, без которой не получилось бы сыграть в Дохе.

– Я счастлив, потому что в последние годы мы действительно страдали из-за отсутствия результата, – цитирует Rai Sport Бонавентуру. – Но радость этой победы затмит все прошлые неудачи. Я забил гол, как нападающий? Рад, что смог поразить ворота Буффона, ведь это практически невозможно. У нас много футболистов, которые действительно хотели победить, и мы отдавали все свои силы на поле, чтобы команда добилась результата.

Мы знаем, что "Ювентус" сильная команда и могла задавить нас, как они делали это в первом тайме. Но мы доказали, что являемся хорошими футболистами, и эта игра дала нам больше уверенности в себе. Уверенности, что мы можем конкурировать с такой командой, как "Ювентус". Мы выполнили большой объем работы, Монтелла хорошо тренировал нас, и мы должны благодарить прошлый тренерский штаб за то, что смогли привести нас к Кубку Италии.