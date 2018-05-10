Джакомо Бонавентура: "В финале вы увидели разницу между "Миланом" и "Ювентусом"

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура после поражения от "Ювентуса" в финале Кубка Италии (0:4) отметил, что матч показал разницу между командами. Также он не считает, что стоит винить в пропущенных голах только вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

– Мы играли хорошо около часа, а затем потеряли свою игру после пропущенного мяча и нам стало тяжело бороться, – цитирует Rai Sport Бонавентуру. – "Милан" проделал большую работу в Кубке Италии и отдал все. Вы могли увидеть разницу в качестве между двумя командами. "Юве" уже давно борется за каждый трофей, тогда как наш состав сформирован только в этом году. У "Юве" в запасе были Гонсало Игуаин и Клаудио Маркизио, этим все сказано.

Доннарумма допустил некоторые ошибки, как и все мы. Я никогда не видел голкипера, который не допускает ни одной ошибки.