Джакомо Бонавентура пропустит 2-3 недели из-за травмы

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура пропустит от двух до трех недель из-за мышечного повреждения, сообщает пресс-служба клуба. Он получил травму на прошлой неделе, из-за чего пропустил матч 1-го тура чемпионата Италии против "Кротоне" (3:0).

– Бонавентура получил растяжение квадрицепса. Травма не очень серьезная, но нам надо отнестись к этому осторожно. Он пропустит две-три недели, – сказал врач клуба Джанлука Мелегати.

Таким образом, Бонавентура не сыграет против "Кальяри" в чемпионате Италии и "Шкендии" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.