06:38 26 сентября | ФУТБОЛ — Италия

Джакомо Бонавентура: "Милан" не провалил игру с "Фиорентиной"

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Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура подчеркнул после матча 6-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (0:0), что остался доволен игрой команды. По словам футболиста, красно-черные прибавляют с каждой встречей.

– Играть на "Артемио Франки" непросто, – приводит Tmw слова Бонавентуры. – Но "Милан" провел хороший матч, поэтому сегодня стакан наполовину полон. Команда старается выполнять установки тренера и с каждым разом прибавляет. Нам удалось создать несколько хороших моментов, и это радует. В общем, игру мы не провалили.

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