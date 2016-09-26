Джакомо Бонавентура: "Милан" не провалил игру с "Фиорентиной"

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура подчеркнул после матча 6-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (0:0), что остался доволен игрой команды. По словам футболиста, красно-черные прибавляют с каждой встречей.

– Играть на "Артемио Франки" непросто, – приводит Tmw слова Бонавентуры. – Но "Милан" провел хороший матч, поэтому сегодня стакан наполовину полон. Команда старается выполнять установки тренера и с каждым разом прибавляет. Нам удалось создать несколько хороших моментов, и это радует. В общем, игру мы не провалили.