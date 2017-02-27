20:22 | ФУТБОЛ — Италия

Дзампарини объявил об отставке с поста президента "Палермо"

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Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини объявил, что подал в отставку. По его словам, новым главой станет представитель англо-американского фонда. Отметим, что во время правления Дзампарини с 2002 года в команде сменилось 29 главных тренеров.

- В течение пятнадцати дней будет назначен новый президент, - цитирует Дзампарини официальный сайт "Палермо". - Он будет представлен на пресс-конференции в Палермо и является представителем англо-американского фонда, который по контракту будет инвестировать деньги в постройку стадиона и спортивного центра. Эти инвесторы помогут вернуть клуб на те позиции, которые он заслуживает. Это должно произойти в течении пяти лет.

 

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Материалы REN-TV

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