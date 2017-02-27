Дзампарини объявил об отставке с поста президента "Палермо"

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини объявил, что подал в отставку. По его словам, новым главой станет представитель англо-американского фонда. Отметим, что во время правления Дзампарини с 2002 года в команде сменилось 29 главных тренеров.



- В течение пятнадцати дней будет назначен новый президент, - цитирует Дзампарини официальный сайт "Палермо". - Он будет представлен на пресс-конференции в Палермо и является представителем англо-американского фонда, который по контракту будет инвестировать деньги в постройку стадиона и спортивного центра. Эти инвесторы помогут вернуть клуб на те позиции, которые он заслуживает. Это должно произойти в течении пяти лет.