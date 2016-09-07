Дзадза летом согласовал контракт с "Наполи", но "Ювентус" отказался продавать игрока

Отец форварда "Вест Хэма" Симоне Дзадзы Антонио Дзадза рассказал, что его сын был близок к переходу в "Наполи" в минувшее трансферное окно. Однако туринцы отклонили предложение неаполитанцев, поэтому игрок перебрался в Англию.

- "Наполи" предложил Симоне зарплату в размере 3,5 миллиона евро плюс бонусы, - цитирует TuttoNapoli Дзадзу-старшего. - Неаполитанцы сделали запрос, но "Ювентус" не был заинтересован в их предложении. Не знаю, какие цифры были в переговорах, но игрок ясно дал понять руководству, что хотел бы перейти в "Наполи". Однако сделка не состоялась, но я не знаю причин этого. Однако все должны знать, что Симоне был заинтересован в переходе.