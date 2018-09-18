Дуглас Коста получил дисквалификацию на 4 матча за плевок в соперника

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста получил дисквалификацию на четыре матча чемпионата Италии, сообщает Football Italia. Наказание бразилец получил за свое поведение в матче против "Сассуоло" (2:1).

В конце игры он был удален с поля за удар локтем и плевок в лицо нападающему соерника Федерико Ди Франческо. После матча Коста извинился за свое поведение.

"Я хотел бы извиниться перед всеми поклонниками "Ювентуса". Я также прошу прощения у своих товарищей по команде, которые всегда со мной в хорошие и плохие времена. Я вел себя отвратительно и извиняюсь перед всеми за это", - написал Коста в Инстаграме.