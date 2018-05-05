Дуглас Коста: "Переход в "Ювентус" – самое правильное решение в моей жизни"

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста сказал, что он не ошибся, перейдя в итальянский клуб. Также он поведал о сложностях, которые он испытывал в первые месяцы в новой команде.

- В первые несколько месяцев я не мог играть на своем уровне, мне все еще нужно добавить в игре возле ворот соперника, - цитирует La Gazzetta dello Sport бразильца. - Правда в том, что я всегда многого требовал от себя и продолжаю делать это. Самый лучший комплимент, который я получил, это слова о том, что я достоин играть за "Ювентус". После вылета из Лиги чемпионов от "Реала" я сказал, что переход в "Ювентус" – самое правильное решение в моей жизни. Я подтверждаю это.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 28 матчей в серии А, забил 4 мяча и отдал 10 голевых передачах.