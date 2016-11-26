Дубль Яго Фальке принес "Торино" победу над "Кьево"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Торино" на своем поле обыграл "Кьево" – 2:1. Дублем отметился Яго Фальке. Для его команды эта победа стала третьей подряд. "Быки" временно поднялись на шестое место в турнирной таблице. "Кьево" остался 11-м.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Торино" – "Кьево" – 2:1 (2:0)

Голы: Яго Фальке, 35 (1:0). Яго Фальке, 38 (2:0). Инглезе, 85 (2:1).

"Торино": Харт, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Баррека, Бенасси (Акуа, 82), Базелли (Оби, 58), Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Бойе, 69), Белотти.

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли, Каччаторе, де Гузман (Джаллоу, 81), Бирса, Иско (Меджорини, 46. Инглезе, 69), Радованович, Кастро, Пеллиссьер.

Предупреждения: Ляич, 13. Дайнелли, 24. Кастан, 64.

Удаление: Каччаторе, 89.

Судья: Киффи.

26 ноября. Турин. Стадион "Олимпико".