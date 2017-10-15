Дубль Теро принес "Фиорентине" победу над "Удинезе"

Матч 8-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" – "Удинезе" завершился победой хозяев поля – 2:1. "Фиалки" набрали три очка в минувшей встрече благодаря дублю нападающего Сириля Теро. Напомним, что 34-летний француз с 2014 по 2017 год выступал как раз за "Удинезе".

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Фиорентина" – "Удинезе" – 2:1 (1:0)

Голы: Теро, 28 (1:0). Теро, 57 (2:0). Самир, 72 (2:1).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Лаурини, Бадель, Бенасси (Витор Угу, 76), Верету, Кьеза (Эйсерик, 80), Теро (Санчес, 84), Симеоне.

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Анджелла, Видмер (Аднан, 46), Самир, Янкто, Фофана (Перица, 69), Барак, Макси Лопес, де Пауль, Лазанья (Матос, 46).

Предупреждения: Самир, 53. Верету, 54.

Судья: Иррати.

15 октября. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.

Турнирная таблица серии А - здесь