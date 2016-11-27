Дубль Симеоне помог "Дженоа" победить "Ювентус"

"Дженоа" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии победил "Ювентус" – 3:1. Отметим, что к перерыву хозяева вели в счете 3:0 – в последний раз туринцы к перерыву в поединке серии А уступали с таким счетом более 10 лет назад – в октябре 2005 года.

Дублем в этой встрече отметился нападающий Джованни Симеоне – сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

Отметим также, что "Ювентус", несмотря на это поражение, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу серии А, обходя идущий вторым "Милан" на четыре очка.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Дженоа" - "Ювентус" - 3:1 (3:0)

Голы: Симеоне, 3 (1:0). Симеоне, 13 (2:0). Сандру, 29 - в свои ворота (3:0). Пьянич, 82 (3:1).

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Муньос, Иццо, Ригони (Гакпе, 87), Ринкон, Лазович (Эденилсон, 68), Кофи, Окампос (Бираски, 89), Лаксальт, Симеоне.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Игуаин, 53), Дани Алвес, Бенатиа, Бонуччи (Ругани, 33), Сандру, Хедира (Стураро, 70), Пьянич, Куадрадо, Эрнанес, Манджукич.

Предупреждения: Ринкон, 24. Куадрадо, 77. Кофи, 81. Стураро, 90+1. Бираски, 90+4.

Судья: Маццолени.

27 ноября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.