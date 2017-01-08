Дубль Перишича принес "Интеру" победу над "Удинезе"

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде одолел "Удинезе" – 2:1. Дублем у черно-синих отметился полузащитник Иван Перишич. Для подопечных Стефано Пиоли эта победа стала четвертой подряд в серии А.

Это позволило им временно подняться на шестую строчку в таблице, догнав по набранным очкам "Милан". "Удинезе" опустился на 11-ю позицию.

Чемпионат Италии

Серии А

19-й тур

"Удинезе" – "Интер" – 1:2 (1:1)