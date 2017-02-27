Дубль Наингголана помог "Роме" обыграть "Интер"

"Рома" одержала победу над "Интером" в матче 26-го тура чемпионата Италии - 3:1. Дубль в этой встрече на свой счет записал Раджа Наингголан. Римляне продолжают занимать второе место в турнирной таблице с отставанием от "Ювентуса" в семь очков.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Интер" - "Рома" - 1:3 (0:1)

Голы: Наингголан, 12 (0:1). Наингголан, 56 (0:2). Икарди, 81 (1:2). Перотти, 85 - с пенальти (1:3).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Медель, Мурильо, Кандрева (Габриэл Барбоза, 75), Кондогбья, Гальярдини, Брозович (Эдер, 55), Жоау Мариу (Банега, 80), Перишич, Икарди.

"Рома": Щенсны, Рюдигер, Манолас, Фасио, Жуан Жезус, Бруну Перес (Фермален, 89), Стротман, Де Росси (Паредес, 84), Наингголан, Салах (Перотти, 71), Джеко.

Предупреждения: Перишич, 6. Де Росси, 40. Мурильо, 83. Фасио, 83.

Судья: Тальявенто.

26 февраля. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

Трансляция матча "Интер" - "Рома"