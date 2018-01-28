Дубль Мертенса в матче с "Болоньей" помог "Наполи" вернуться на первое место в серии А

"Наполи" дома обыграл "Болонью" (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии. В составе неаполитанцев победным дублем отметился Дрис Мертенс.
Благодаря этой победе команда Маурицио Сарри вернулась на первое место в турнирной таблице, набрав 57 очков. У занимающего вторую строчку "Ювентуса" на 1 балл меньше.
В параллельных матчах 23-го тура "Дженоа" дома уступил "Удинезе" (0:1), "Верона" в гостях разгромила "Фиорентину" (4:1), "Торино" на своем поле одержал крупную победу над "Беневенто" (3:0), а "Кротоне" и "Кальяри" не смогли выявить победителя (1:1).
Чемпионат Италии
Серия А
22-й тур
"Наполи" - "Болонья" - 3:1 (2:1)
Голы: Паласио, 1 (0:1). Мбай, 5 - в свои ворота (1:1). Мертенс, 37 - с пенальти (2:1). Мертенс, 59 (3:1).
"Наполи": Пепе Рейна, Кирикеш, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 66), Аллан, Жоржинью (Диавара, 74), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80).
"Болонья": Миранте, Де Майо, Мбай, Хеландер, Масина, Джемаили, Поли (Донса, 82), Верди (Крейчи, 5), Пульгар, Паласио (Дестро, 73), Ди Франческо.
Предупреждения: Масина, 37. Де Майо, 77. Мариу Руй, 88.
Судья: Маццолени.
28 января. Неаполь. Стадион San Paolo.
"Дженоа" - "Удинезе" - 0:1 (0:0)
Гол: Бехрами, 61 (0:1).
"Дженоа": Перин, Сполли, Мильоре, Зуканович, Иццо, Бираски (Галабинов, 70), Мигел Велозу (Ригони, 56), Бертолаччи, Омеонга (Таарабт, 63), Пандев, Лападула.
"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Пеццелла, Самир, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Халльфредссон, 62), Янкто, Фофана, де Пауль (Макси Лопес, 59), Лазанья (Анджелла, 69).
Предупреждения: Бертолаччи, 13. Сполли, 60.
Удаление: Самир, 64.
Судья: Пайретто.
28 января. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.
"Фиорентина" - "Верона" - 1:4 (0:2)
Голы: Вукович, 11 (0:1). Кин, 20 (0:2). Кин, 46 (0:3). Жил Диаш, 53 (1:3). Феррари, 55 (1:4).
"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела (Миленкович, 73), Лаурини, Бадель, Бенасси (Сапонара, 46), Верету, Кьеза, Теро (Жил Диаш, 46), Симеоне.
"Верона": Николас, Вукович, Феррари, Караччоло, Бюхель, Ромулу (Сукулини, 90), Валоти, Петкович (Кальвано, 70), Матос, Фарес, Кин (Супрен, 62).
Предупреждения: Бенасси, 35. Караччоло, 35. Кин, 45+2. Валоти, 48. Фарес, 49. Пеццела, 66. Бираги, 82.
Судья: Гавиллуччи.
28 января. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.
"Торино" - "Беневенто" - 3:0 (3:0)
Голы: Яго Фальке, 3 (1:0). Ньянг, 40 (2:0). Оби, 45 (3:0).
"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Молинаро, Нкулу, Ринкон (Акуа, 78), Оби (Ансальди, 71), Базелли, Яго Фальке, Ньянг (Белотти, 63), Беренгер.
"Беневенто": Белец, Венути, Джимсити, Летиция, Биллонг, Джуричич (Бриньоли, 36), Мемушай (Сандру, 64), Катальди, Кода (Йеммелло, 77), Д`Алессандро, Гильерме.
Предупреждения: Джимсити, 22. Ньянг, 33. Молинаро, 60.
Удаление: Белец, 34.
Судья: Мариани.
28 января. Турин. Стадион Olimpico Grande Torino.
"Кротоне" - "Кальяри" - 1:1 (1:1)
Голы: Тротта, 29 - с пенальти (1:0). Чигарини, 45+7 (1:1).
"Кротоне": Кордац, Сампиризи (Фараони, 46), Капуано, Чеккерини, Мартелла, Барберис (Будимир, 71), Мандрагора, Бенали, Стоян (Налини, 12), Тротта, Риччи.
"Кальяри": Краньо (Рафаэл, 44), Кастан, Пизакане, Чеппителли, Чигарини (Андреолли, 76), Дессена, Падоин, Ионицэ, Фараго, Фариас, Джаннетти (Ликояннис, 63).
Предупреждения: Чигарини, 18. Фариас, 56. Риччи, 56. Чеккерини, 61. Удаление: Пизакане (Кальяри), 45+2.
Судья: Тальявенто.
28 января. Кротоне. Стадион Ezio Scida.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/
- Ювентус
- Дженоа
- Фиорентина
- Наполи
- Удинезе
- Болонья
- Кальяри
- Верона
- Торино
- Дрис Мертенс
- Кротоне
- Маурицио Сарри
- Беневенто