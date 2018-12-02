Дубль Квальяреллы помог "Сампдории" разгромить "Болонью"

"Сампдория" в матче 14-го тура чемпионата Италии обыграла "Болонью" - 4:1. Дубль в этой встрече на счету нападающего Фабио Квальяреллы.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Сампдория" - "Болонья" - 4:1 (3:1)

Голы: Прат, 10 (1:0). Поли, 17 (1:1). Квальярелла, 25 (2:1). Рамирес, 40 (3:1). Квальярелла, 68 (4:1).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Рамирес, Прат, Линетти (Янкто, 84), Виейра (Экдаль, 62), Квальярелла, Капрари (Дефрель, 65).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Калабрези (Орсолини, 63), Маттьелло, Хеландер, Поли (Надь, 84), Пульгар, Сванберг, Сантандер, Крейчи, Фальчинелли (Паласио, 57).

Предупреждения: Калабрези, 53. Тонелли, 55. Сантандер, 67. Паласио, 69. Линетти, 78. Берешиньски, 88.

Судья: Абиссо (Италия).

1 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".