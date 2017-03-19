Дубль Инсинье принес "Наполи" победу над "Эмполи"

"Наполи" обыграл "Эмполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии - 3:2. Дубль в этой встрече сделал полузащитник неаполитанцев Лоренцо Инсинье. Команда вышла на второе место в турнирной таблице, обойдя "Рому" на одно очко. У римлян есть матч в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Эмполи" - "Наполи" - 2:3 (0:3)

Голы: Инсинье, 19 (0:1). Мертенс, 24 (0:2). Инсинье, 38 - с пенальти (0:3). Эль-Каддури, 70 (1:3). Маккароне, 82 - с пенальти (2:3).

Нереализованный пенальти: Мертенс, 7 (вратарь)

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Лаурини, Эль-Каддури, Кроче (Димарко, 86), Диуссе (Маури, 71), Крунич, Пуччарелли (Маккароне, 67), Тиам.

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Кирикеш, Гулям, Хюсай, Хамшик, Аллан, Жоржинью (Диавара, 62), Кальехон, Мертенс (Милик, 83), Инсинье (Джаккерини, 77).

Предупреждения: Коста, 7. Жоржинью, 32. Диуссе, 64. Кальехон, 69. Маури, 76. Хюсай, 80. Альбиоль, 84.

Судья: Дамато.

19 марта. Эмполи. Стадион Carlo Castellani.