Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Верону"

"Лацио" на выезде обыграл "Верону" (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе победителей дублем отметился Чиро Иммобиле, также на его счету голевая передача. В сезоне-2017/18 на счету 27-летнего форварда 8 голов в 6 играх.
Чемпионат Италии
Серия А
6-й тур
"Верона" - "Лацио" - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле, 24 - с пенальти (0:1). Иммобиле, 40 (0:2). Марушич, 60 (0:3).
"Верона": Николас, Эрто, Супрен (Черчи, 46), Караччоло, Сукулини, Ромулу, Фоссати, Валоти (Ли Сын У, 71), Дзакканьи (Кин, 46), Паццини, Беарцотти.
"Лацио": Стракоша, Раду, Лукаку (Мурджа, 68), Габаррон, Марушич, Луис Фелипе, Лукас (Ди Дженнаро, 84), Лулич, Пароло, Луис Альберто (Кайседо, 71), Иммобиле.
Предупреждения: Пароло, 15. Кин, 51. Марушич, 74. Фоссати, 80.
Судья: Иррати.
24 сентября. Верона. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди".
"Кальяри" - "Кьево" - 0:2 (0:0)
Голы: Инглезе, 53 (0:1). Стемпиньски, 90+3 (0:2).
"Кальяри": Краньо, Андреолли, Пизакане, Мьянге, Дессена (Чигарини, 46), Падоин (Фараго, 62), Ионицэ, Жоау Педру, Барелла (Коссу, 69), Джаннетти, Сау.
"Кьево": Соррентино, Гамберини, Дайнелли, Томович, Каччаторе, Бирса (Гарритано, 76), Радованович, Кастро, Ригони (Хетемай, 33), Инглезе, Пуччарелли (Стемпиньски, 84).
Предупреждения: Пизакане, 63. Хетемай, 69. Кастро, 78.
Удаление: Пизакане (Кальяри), 83.
Судья: Аурелиано.
24 сентября. Кальяри. Стадион "Сарденья Арена".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/
Ралпачан Фляйшманъ
на качелях. Наполи влетели -3, Верону +3 обыграли.
18:30