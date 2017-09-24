Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Верону"

"Лацио" на выезде обыграл "Верону" (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе победителей дублем отметился Чиро Иммобиле, также на его счету голевая передача. В сезоне-2017/18 на счету 27-летнего форварда 8 голов в 6 играх.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Верона" - "Лацио" - 0:3 (0:2)

Голы: Иммобиле, 24 - с пенальти (0:1). Иммобиле, 40 (0:2). Марушич, 60 (0:3).

"Верона": Николас, Эрто, Супрен (Черчи, 46), Караччоло, Сукулини, Ромулу, Фоссати, Валоти (Ли Сын У, 71), Дзакканьи (Кин, 46), Паццини, Беарцотти.

"Лацио": Стракоша, Раду, Лукаку (Мурджа, 68), Габаррон, Марушич, Луис Фелипе, Лукас (Ди Дженнаро, 84), Лулич, Пароло, Луис Альберто (Кайседо, 71), Иммобиле.

Предупреждения: Пароло, 15. Кин, 51. Марушич, 74. Фоссати, 80.

Судья: Иррати.

24 сентября. Верона. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди".

"Кальяри" - "Кьево" - 0:2 (0:0)

Голы: Инглезе, 53 (0:1). Стемпиньски, 90+3 (0:2).

"Кальяри": Краньо, Андреолли, Пизакане, Мьянге, Дессена (Чигарини, 46), Падоин (Фараго, 62), Ионицэ, Жоау Педру, Барелла (Коссу, 69), Джаннетти, Сау.

"Кьево": Соррентино, Гамберини, Дайнелли, Томович, Каччаторе, Бирса (Гарритано, 76), Радованович, Кастро, Ригони (Хетемай, 33), Инглезе, Пуччарелли (Стемпиньски, 84).

Предупреждения: Пизакане, 63. Хетемай, 69. Кастро, 78.

Удаление: Пизакане (Кальяри), 83.

Судья: Аурелиано.

24 сентября. Кальяри. Стадион "Сарденья Арена".