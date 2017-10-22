Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"

"Лацио" обыграл "Кальяри" в 9-м туре чемпионата Италии - 3:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Чиро Иммобиле. Форвард довел счет забитым мячам до 13 и возглавляет бомбардирскую гонку.

Отметим, эта победа позволила "Лацио" догнать "Ювентус" в турнирной таблице. Команда занимает 4-е место в 22-мя очками и отстает от лидирующего "Наполи" на 3 пункта.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Лацио" - "Кальяри" - 3:0 (2:0)

Голы: Иммобиле, 7 - с пенальти (1:0). Иммобиле, 41 (2:0). Баштуш, 49 (3:0).

"Лацио": Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 70), де Фрай, Баштуш, Марушич (Кайседо, 79), Лукас (Мурджа, 57), Лулич, Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Кальяри": Кроста, Андреолли, Пизакане, Романья, Дессена (Фараго, 64), Падоин (Мьянге, 76), Ионицэ, Жоау Педру, Барелла, Фариас, Сау (Паволетти, 58).

Предупреждения: Андреолли, 29. Лукас, 30. Дессена, 51. Фариас, 72. Паволетти, 80.

Судья: Пайретто.

22 октября. Рим. Стадион "Olimpico".