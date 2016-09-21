Дубль Икарди принес "Интеру" победу над "Эмполи"

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде обыграл "Эмполи" – 2:0. Дублем отметился капитан черно-синих Мауро Икарди. Аргентинец теперь причастен ко всем семи голам команды в нынешнем сезоне – причем шесть из них на его счету (плюс одна голевая передача). Этот успех позволил "Интеру" подняться на пятое место в турнирной таблице. "Эмполи" опустился на 18-ю строчку.

В другом поединке "Фиорентина" разделила очки с "Удинезе" (2:2). А "Торино", оставшись вдевятером, и "Пескара" голов не забили – 0:0. "Фиалки" опустились на девятую позицию в таблице серии А, "Удинезе" – 11-й. Туринский клуб идет на 14-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

"Эмполи" – "Интер" – 0:2 (0:2)

Голы: Икарди, 10 (0:1). Икарди, 17 (0:2).

"Эмполи": Скорупски, Беллуши, Димарко, Барба, Лаурини (Дзамбелли, 69), Бюхель (Кроче, 58), Сапонара (Марилунго, 69), Диуссе, Тельо, Маккароне, Пуччарелли.

"Интер": Ханданович, Миранда, Сантон, Д`Амброзио, Мурильо, Медель (Фелипе Мелу, 85), Кандрева (Эдер, 75), Кондогбья (Гнукури, 74), Жоау Мариу, Перишич, Икарди.

Предупреждения: Мурильо, 3. Медель, 23. Миранда, 25. Маккароне, 48. Жоау Мариу, 59.

Судья: Гвида.

21 сентября. Эмполи. Стадион Carlo Castellani.

"Удинезе" – "Фиорентина" – 2:2 (2:1)

Голы: Сапата, 26 (1:0). Бабакар, 30 (1:1). Данилу Ларанжейра, 45 (2:1). Бернардески, 52 - с пенальти (2:2).

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Эрто, Данилу Ларанжейра, Аднан, Коне (Янкто, 85), Кумс, Агьеманг-Баду, де Пауль, Сапата (Теро, 75), Перица (Пеньяранда, 72).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Томович, Де Майо, Милич, Валеро (Кристофоро, 71), Санчес, Бадель, Бабакар, Тельо (Калинич, 61), Бернардески (Кьеза, 78).

Предупреждения: Эрто, 38. Милич, 53. Томович, 64. Де Майо, 83.

Судья: Маццолени.

21 сентября. Удине. Стадион Dacia Arena.

"Пескара" – "Торино" – 0:0

"Пескара": Биссарри, Кампаньяро, Крешенци, Бираги, Форнасьер (Дзампано, 52), Аквилани, Мемушай, Кристанте (Манай, 62), Верре, Бенали (Митрицэ, 77), Капрари.

"Торино": Харт, Бово, Моретти, Дзаппакоста, Баррека, Вивес, Акуа, Базелли (Оби, 73), Араму (Бенасси, 46), Мартинес, Бойе (Белотти, 66).

Предупреждения: Акуа, 26. Форнасьер, 41. Мартинес, 54. Бираги, 56. Капрари, 57.

Удаления: Акуа, 45. Вивес, 79.

Судья: Банти.

21 сентября. Пескара. Стадион Adriatico.