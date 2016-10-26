Дубль Икарди позволил "Интеру" одолеть "Торино"

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле нанес поражение "Торино" – 2:1. Дублем отметился капитан хозяев Мауро Икарди. Этот успех позволил черно-синим прервать четырехматчевую безвыигрышную серию. Подопечные Франка де Бура поднялись на десятую строчку в таблице. "Торино" остался восьмым.

В другом поединке "Болонья" в гостях сыграла вничью с "Кьево" (1:1), а "Пескара" дома уступила "Аталанте" (0:1).

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Интер" – "Торино" – 2:1 (1:0)

Голы: Икарди, 35 (1:0). Белотти, 63 (1:1). Икарди, 88 (2:1).

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди, Нагатомо, Мурильо, Банега, Кандрева, Жоау Мариу, Брозович, Эдер (Паласио, 74), Икарди.

"Торино": Харт, Моретти, Россеттини, Дзаппакоста, Баррека, Оби (Базелли, 76), Акуа (Бенасси, 60), Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Макси Лопес, 46), Белотти.

Предупреждения: Вальдифиори, 28. Макси Лопес, 80. Бенасси, 90. Белотти, 90+3.

Судья: Масса.

26 октября. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

"Кьево" – "Болонья" – 1:1 (0:0)

Голы: Пульгар, 52 (0:1). Мбай, 70 - в свои ворота (1:1).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Дайнелли, Сполли, Каччаторе, де Гузман (Бирса, 61), Иско, Хетемай, Радованович, Меджорини (Флоро Флорес, 51), Инглезе (Пеллиссьер, 80).

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Торосидис (Мбай, 64), Майетта (Хеландер, 72), Масина, Джемаили, Крейчи, Верди, Пульгар, Надь, Мунье (Умар, 46).

Предупреждения: Надь, 67. Хеландер, 83. Верди, 85. Умар, 90+1.

Судья: Паскуа.

26 октября. Верона. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди".

"Пескара" – "Аталанта" – 0:1 (0:0)

Гол: Кальдара, 60.

"Пескара": Биссарри, Кампаньяро, Крешенци, Бираги (Митрицэ, 77), Форнасьер, Дзампано, Аквилани, Мемушай (Кристанте, 58), Бругман (Пепе, 65), Капрари, Манай.

"Аталанта": Бериша, Драме, Конко, Зуканович, Кальдара, Конти (Мазиелло, 76), Гомес (Д`Алессандро, 54), Куртич, Фройлер, Кессиэ (Гальярдини, 83), Палоски.

Предупреждения: Конти, 19. Конко, 27. Бругман, 41. Кампаньяро, 69. Бираги, 75. Гальярдини, 84.

Судья: Гвида.

26 октября. Пескара. Стадион "Адриатико".