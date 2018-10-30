Дубль Икарди помог "Интеру" разгромить "Лацио"

"Интер" обыграл "Лацио" в матче 10-го тура чемпионата Италии - 3:0. Дубль в этой встрече на счету нападающего Мауро Икарди, еще один мяч забил Марсело Брозович.

Команда Лучано Спаллетти поднялась на второе место в турнирной таблице. У "Интера" 22 очка, у лидирующего "Ювентуса" - 28.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Лацио" - "Интер" - 0:3 (0:2)

Голы: Икарди, 28 (0:1). Брозович, 41 (0:2). Икарди, 70 (0:3).

"Лацио": Стракоша, Раду (Баштуш, 78), Ачерби, Марушич, Луис Фелипе, Лулич, Бадель (Катальди, 34), Пароло, Милинкович-Савич, Кайседо (Корреа, 69), Иммобиле.

"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Врсалько, Шкриньяр, Жоау Мариу (Валеро, 57), Брозович, Весино (Гальярдини, 87), Перишич, Икарди, Политано (Бальде, 88).

Предупреждения: Брозович, 18. Асамоа, 26. Иммобиле, 31. Врсалько, 48. Раду, 48. Катальди, 71.

Судья: Иррати.

29 октября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".