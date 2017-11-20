Дубль Икарди помог "Интеру" обойти "Ювентус" и подняться на второе место

"Интер" обыграл "Аталанту" со счетом 2:0 в матче 13-го тура чемпионата Италии. Миланский клуб набрал 33 очка, обошел "Ювентус" в турнирной таблице и поднялся на второе место.

В составе победителей дублем отметился форвард Мауро Икарди. Таким образом, в 13 встречах национального первенства он забил уже 13 голов.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Интер" – "Аталанта" – 2:0 (0:0)

Голы: Икарди, 51 (1:0). Икарди, 60 (2:0).

"Интер": Ханданович, Миранда, Сантон, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Жоау Мариу, 83), Весино, Гальярдини, Кандрева (Брозович, 73), Перишич, Икарди (Эдер, 90).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Толой (Хаас, 77), Кастань, Иличич (Петанья, 55), Куртич, Кристанте, де Рон, Гомес (Орсолини, 67).

Предупреждения: Паломино, 48. Куртич, 53.

Судья: Фаббри (Италия).

19 ноября. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.