Дубль Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Пескарой"

В матче 32-го тура серии А "Ювентус" на выезде нанес поражение "Пескаре" – 2:0. Дублем отметился Гонсало Игуаин. В другом поединке "Палермо" на своем поле сыграл вничью с "Болоньей" (0:0).

Туринский клуб продолжает лидировать в чемпионате. Его отрыв от идущей второй "Ромы" увеличился до шести очков. "Пескара" занимает последнюю строчку. "Палермо" – 19-й, "Болонья" занимает 14-ю позицию.

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

"Пескара" – "Ювентус" – 0:2 (0:2)

"Палермо" – "Болонья" – 0:0