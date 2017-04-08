Дубль Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Кьево"

"Ювентус" обыграл "Кьево" в 31-м туре чемпионата Италии - 2:0. Дубль в этой встрече на свой счет записал нападающий Гонсало Игуаин. Туринцы увеличил свой отрыв от "Ромы" в турнирной таблице до девяти очков. Римляне в воскресенье сыграют с "Болоньей".

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

"Ювентус" - "Кьево" - 2:0 (1:0)

Голы: Игуаин, 23 (1:0). Игуаин, 84 (2:0).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Дани Алвес, 85), Барцальи, Сандру, Ругани, Хедира, Маркизио, Куадрадо (Лемина, 66), Стураро (Бонуччи, 72), Игуаин, Дибала.

"Кьево": Секулин, Цесар, Гобби (Иско, 46), Сполли, Каччаторе, Бирса, Хетемай (де Гузман, 75), Радованович, Кастро, Пеллиссьер, Меджорини (Инглезе, 67).

Предупреждения: Каччаторе, 18. Сполли, 55. Бонуччи, 79.

Судья: Фаббри (Италия).

08 апреля. Турин. Стадион "Juventus Stadium".