Дубль Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Кьево"

"Ювентус" обыграл "Кьево" в 31-м туре чемпионата Италии - 2:0. Дубль в этой встрече на свой счет записал нападающий Гонсало Игуаин. Туринцы увеличил свой отрыв от "Ромы" в турнирной таблице до девяти очков. Римляне в воскресенье сыграют с "Болоньей".
Чемпионат Италии
Серия А
31-й тур
"Ювентус" - "Кьево" - 2:0 (1:0)
Голы: Игуаин, 23 (1:0). Игуаин, 84 (2:0).
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Дани Алвес, 85), Барцальи, Сандру, Ругани, Хедира, Маркизио, Куадрадо (Лемина, 66), Стураро (Бонуччи, 72), Игуаин, Дибала.
"Кьево": Секулин, Цесар, Гобби (Иско, 46), Сполли, Каччаторе, Бирса, Хетемай (де Гузман, 75), Радованович, Кастро, Пеллиссьер, Меджорини (Инглезе, 67).
Предупреждения: Каччаторе, 18. Сполли, 55. Бонуччи, 79.
Судья: Фаббри (Италия).
08 апреля. Турин. Стадион "Juventus Stadium".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/