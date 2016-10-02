Дубль Игуаина помог "Ювентусу" разгромить "Эмполи"

В игре 7-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях крупно обыграл "Эмполи" – 3:0. Один гол на свой счет записал нападающий Пауло Дибала, а дубль оформил форвард Гонсало Игуаин.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Эмполи" – "Ювентус" – 0:3 (0:0)

Голы: Дибала, 65 (0:1). Игуаин, 67 (0:2). Игуаин, 70 (0:3).

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Дзамбелли, Чосич, Маури, Кроче, Тельо (Мчедлидзе, 67), Крунич (Диуссе, 72), Маккароне (Марилунго, 60), Пуччарелли.

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Сандру, Хедира (Лемина, 61), Пьянич (Стураро, 82), Куадрадо, Эрнанес, Игуаин, Дибала (Пьяца, 73).

Предупреждения: Эрнанес, 50. Паскуаль, 62. Маури, 69.

Судья: Маццолени.

2 октября. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".