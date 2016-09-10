Дубль Игуаина помог "Ювентусу" победить "Сассуоло"

"Ювентус" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Италии обыграл "Сассуоло" – 3:1. Дублем в этой встрече отметился форвард хозяев Гонсало Игуаин. Благодаря этому успеху подопечные Массимилиано Аллегри набрали девять очков и вышли в единоличные лидеры в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Ювентус" – "Сассуоло" – 3:1 (3:1)

Голы: Игуаин, 5 (1:0). Игуаин, 10 (2:0). Пьянич, 27 (3:0). Антей, 33 (3:1).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бенатиа, Бонуччи, Сандру, Хедира (Эрнанес, 73), Пьянич, Лемина, Игуаин (Манджукич, 69), Дибала (Пьяца, 87).

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Антей, Данкан, Маньянелли, Пеллегрини (Миссироли, 57), Матри (Йеммелло, 57), Рагуза (Риччи, 80), Политано.

Предупреждения: Гаццола, 82. Бенатиа, 85.

Судья: Ди Белло.

10 сентября. Турин. Juventus Stadium.

Видео опасных моментов и текстовая трансляция матча