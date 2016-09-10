Дубль Игуаина помог "Ювентусу" победить "Сассуоло"

"Ювентус" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Италии обыграл "Сассуоло" – 3:1. Дублем в этой встрече отметился форвард хозяев Гонсало Игуаин. Благодаря этому успеху подопечные Массимилиано Аллегри набрали девять очков и вышли в единоличные лидеры в турнирной таблице.
Чемпионат Италии
Серия А
3-й тур
"Ювентус" – "Сассуоло" – 3:1 (3:1)
Голы: Игуаин, 5 (1:0). Игуаин, 10 (2:0). Пьянич, 27 (3:0). Антей, 33 (3:1).
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бенатиа, Бонуччи, Сандру, Хедира (Эрнанес, 73), Пьянич, Лемина, Игуаин (Манджукич, 69), Дибала (Пьяца, 87).
"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Антей, Данкан, Маньянелли, Пеллегрини (Миссироли, 57), Матри (Йеммелло, 57), Рагуза (Риччи, 80), Политано.
Предупреждения: Гаццола, 82. Бенатиа, 85.
Судья: Ди Белло.
10 сентября. Турин. Juventus Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/
Ботаникум
Игуаин - Дзюбе НЕ ТОВАРИЩ! Продолжил забивать и в новой для себя команде. А с такими партнёрами вполне может превзойти своё же бомбардирское достижение годичной давности, а заодно и трофеями-титулами разжиться.
21:19