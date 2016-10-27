Дубль Фофаны принес "Удинезе" победу над "Палермо"

"Удинезе" обыграл "Палермо" в матче 10-го тура чемпионата Италии - 3:1. Дубль в составе удинцев оформил хавбек Секу Фофана. В турнирной таблице "Удинезе" идет на 14-м месте, "Палермо" занимает предпоследнюю строчку, опережая только "Кротоне", который не одержал еще ни одной победы.
Чемпионат Италии
Серия A
10-й тур
"Палермо" - "Удинезе" - 1:3 (1:1)
Голы: Несторовски, 10 (1:0). Теро, 36 (1:1). Фофана, 74 (1:2). Фофана, 79 (1:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/