23:43 27 октября | ФУТБОЛ — Италия

Дубль Фофаны принес "Удинезе" победу над "Палермо"

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"Удинезе" обыграл "Палермо" в матче 10-го тура чемпионата Италии - 3:1. Дубль в составе удинцев оформил хавбек Секу Фофана. В турнирной таблице "Удинезе" идет на 14-м месте, "Палермо" занимает предпоследнюю строчку, опережая только "Кротоне", который не одержал еще ни одной победы.

Чемпионат Италии

Серия A

10-й тур 

"Палермо" - "Удинезе" - 1:3 (1:1)

Голы: Несторовски, 10 (1:0). Теро, 36 (1:1). Фофана, 74 (1:2). Фофана, 79 (1:3). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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