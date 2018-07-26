Дубль Фавилли принес "Ювентусу" победу над "Баварией"

"Ювентус" обыграл "Баварию" (2:0) в матче предсезоного турнира International Champions Cup. Оба мяча в составе "Юве" забил Андреа Фавилли.

На 32-й минуте нападающий открыл счет после того, как Свен Ульрайх, спасая "Баварию" от углового, отдал мяч сопернику. На 40-й минуте он удвоил результат, выйдя один на один после передачи со своей половины поля. 21-летний Фавилли перешел в команду из "Асколи" перед началом сезона. Несколько игроков "Ювентуса" и "Баварии" пропустили матч, так как находятся в отпуске после чемпионата мира.

International Champions Cup

"Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия) – 2:0 (2:0)