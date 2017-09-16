Дубль Джеко помог "Роме" разгромить "Верону"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Верону" – 3:0. Дубль оформил Эдин Джеко, еще один гол на счету Раджи Наингголана. Этот успех позволил "волкам" подняться на седьмое место в таблице. "Верона" по-прежнему не может одержать свою первую победу после возвращения в серию А и идет 19-й.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

"Рома" – "Верона" – 3:0 (2:0)

Голы: Наингголан, 22 (1:0). Джеко, 33 (2:0). Джеко, 61 (3:0).

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас (Морено, 79), Де Росси, Наингголан (Жерсон, 75), Флоренци, Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави, Дженгиз Ундер (Шик, 75).

"Верона": Николас, Касерес, Эрто, Супрен, Феррари, Бюхель (Верде, 58), Сукулини (Фоссати, 75), Ромулу, Бесса, Валоти, Кин (Паццини, 64).

Предупреждения: Супрен, 45+1. Валоти, 53. Де Росси, 73.

Удаление: Супрен, 66.

Судья: Пайретто.

16 сентября. Рим. Стадион "Олимпико".