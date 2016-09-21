Дубль Джеко помог "Роме" разгромить "Кротоне"

"Рома" в матче 5-го тура чемпионата Италии крупно победила "Кротоне" со счетом 4:0. Дубль оформил Эдин Джеко.
Чемпионат Италии
Серия A
5-й тур
"Рома" - "Кротоне" - 4:0 (2:0)
Голы: Эль-Шаарави, 26 (1:0). Салах, 37 (2:0). Джеко, 48 (3:0). Джеко, 57 (4:0).
Нереализованный пенальти: Палладино (Кротоне), 60 (вратарь)
"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Бруну Перес, Стротман, Флоренци (Эмерсон, 80), Паредес, Тотти, Джеко, Эль-Шаарави, Салах (Итурбе, 67. Жуан Жезус, 72).
"Кротоне": Кордац, Сампиризи (Мартелла, 62), Чеккерини, Клейтон, Феррари, Кризетиг, Роден (Налини, 46), Капецци, Сальцано, Палладино (Стоян, 66), Фальчинелли.
Предупреждение: Налини, 50.
Судья: Руссо.
21 сентября. Рим. Стадион "Olimpico".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/