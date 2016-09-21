23:48 21 сентября | ФУТБОЛ — Италия

Дубль Джеко помог "Роме" разгромить "Кротоне"

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"Рома" в матче 5-го тура чемпионата Италии крупно победила "Кротоне" со счетом 4:0. Дубль оформил Эдин Джеко.

Чемпионат Италии

Серия A

5-й тур 

"Рома" - "Кротоне" - 4:0 (2:0)

Голы: Эль-Шаарави, 26 (1:0). Салах, 37 (2:0). Джеко, 48 (3:0). Джеко, 57 (4:0). 

Нереализованный пенальти: Палладино (Кротоне), 60 (вратарь)

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Бруну Перес, Стротман, Флоренци (Эмерсон, 80), Паредес, Тотти, Джеко, Эль-Шаарави, Салах (Итурбе, 67. Жуан Жезус, 72).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи (Мартелла, 62), Чеккерини, Клейтон, Феррари, Кризетиг, Роден (Налини, 46), Капецци, Сальцано, Палладино (Стоян, 66), Фальчинелли.

Предупреждение: Налини, 50. 

Судья: Руссо.

21 сентября. Рим. Стадион "Olimpico".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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