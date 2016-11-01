Дубль Дессены принес "Кальяри" победу над "Палермо"

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Кальяри" дома обыграл "Палермо" со счетом 2:1. Дублем в составе хозяев отметился полузащитник Даниэле Дессена.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Кальяри" – "Палермо" – 2:1 (0:0)

Голы: Дессена, 53 (1:0). Дессена, 64 (2:0). Несторовски, 79 (2:1).

"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Дессена, Ди Дженнаро (Барелла, 83), Исла, Падоин (Мунари, 72), Тахцидис, Боррьелло, Сау (Мелькьорри, 76).

"Палермо": Посавец, Рисполи (Морганелла, 83), Анджелкович, Ционек, Алеесами, Яяло, Хильемарк, Куайсон, Чочев (Бруну Энрике, 71), Несторовски, Эмбало (Диаманти, 63).

Предупреждения: Рисполи, 17. Сау, 28. Куайсон, 33. Пизакане, 33. Падоин, 57. Сторари, 78. Алеесами, 90. Барелла, 90+4.

Судья: Иррати.

31 октября. Кальяри. Стадион Sant'Elia.