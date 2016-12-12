Дубль Брозовича помог "Интеру" обыграть "Дженоа"

"Интер" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии обыграл "Дженоа" - 2:0. Оба гола забил полузащитник Марсело Брозович. Благодаря этому успеху миланский клуб поднялся на восьмое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Интер" - "Дженоа" - 2:0 (1:0)

Голы: Брозович, 38 (1:0). Брозович, 69 (2:0).

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Мурильо, Кандрева, Жоау Мариу (Банега, 88), Брозович, Паласио (Перишич, 57), Эдер (Фелипе Мелу, 46), Икарди.

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Муньос, Иццо, Ригони (Пандев, 79), Мигел Велозу, Ринкон, Лазович, Окампос (Нинкович, 57), Лаксальт (Эденилсон, 85), Симеоне.

Предупреждения: Окампос, 24. Мигел Велозу, 28. Мурильо, 53.

Судья: Валери.

11 декабря. Милан. Giuseppe Meazza.