Дубль Боррьелло принес "Кальяри" победу над "Аталантой"

В игре 4-го тура чемпионата Италии "Кальяри" разгромил "Аталанту" благодаря дублю нападающего Марко Боррьелло – 3:0. В параллельных матчах "Кротоне" и "Палермо" сыграли вничью (1:1), "Торино" и "Эмполи" также не выявили сильнейшего (0:0), а "Сассуоло" оказалось сильнее "Дженоа" (2:0).

Чемпионат Италии

Серия A

4-й тур

"Кальяри" – "Аталанта" – 3:0 (1:0)

Голы: Боррьелло, 8 (1:0). Сау, 55 (2:0). Боррьелло, 73 (3:0).

Нереализованный пенальти: Палоски, 35 (вратарь)

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане (Биттанте, 79), Чеппителли, Исла (Мунари, 83), Падоин, Тахцидис, Жоау Педру (Барелла, 63), Боррьелло, Сау.

"Аталанта": Бериша, Конко, Мазиелло (Д`Алессандро, 46), Зуканович, Толой, Конти, Кармона (Грасси, 59), Гомес, Куртич (Гальярдини, 56), Кессиэ, Палоски.

Предупреждения: Пизакане, 35. Толой, 44. Кармона, 48. Мунари, 88.

Судья: Фаббри.

18 сентября. Кальяри. Стадион "Sant'Elia".

"Кротоне" – "Палермо" – 1:1 (1:0)

Голы: Тротта, 23 (1:0). Несторовски, 66 (1:1).

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Клейтон, Феррари, Роден, Капецци (Барберис, 74), Мартелла (Сампиризи, 70), Кризетиг, Палладино (Стоян, 80), Тротта, Фальчинелли.

"Палермо" Посавец, Райкович (Гольданига, 29), Рисполи, Гонсалес, Алеесами, Гацци, Хильемарк, Шаллаи (Эмбало, 46), Бруну Энрике, Диаманти (Анджелкович, 86), Несторовски.

Предупреждения: Капецци, 45+2. Кризетиг, 71. Гольданига, 81. Анджелкович, 88. Клейтон, 90.

Судья: Чели.

18 сентября. Пескара. Стадион "Adriatico".

"Торино" – "Эмполи" – 0:0

"Торино": Харт, Де Сильвестри, Молинаро (Баррека, 32), Бово, Кастан, Оби (Базелли, 72), Акуа, Вальдифиори, Яго Фальке (Дзаппакоста, 65), Мартинес, Бойе.

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста (Барба, 44), Лаурини, Сапонара (Крунич, 76), Кроче, Тельо, Маури (Диуссе, 56), Джилардино, Пуччарелли.

Предупреждения: Тельо, 4. Молинаро, 11. Бойе, 25. Вальдифиори, 34. Беллуши, 41. Диуссе, 76. Базелли, 78.

Судья: Киффи.

18 сентября. Турин. Стадион "Olimpico Di Torino".

"Сассуоло" – "Дженоа" – 2:0 (0:0)

Голы: Политано, 58 – с пенальти (1:0). Дефрель, 66 (2:0).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Антей, Лирола, Данкан, Маньянелли, Пеллегрини (Бьондини, 64), Дефрель (Матри, 81), Рагуза (Риччи, 46), Политано.

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Орбан, Иццо, Ригони (Пандев, 59), Мигел Велозу, Ринкон, Лазович (Симеоне, 71), Лаксальт, Гакпе (Окампос, 75), Паволетти.

Предупреждения: Паволетти, 57. Орбан, 76. Мигел Велозу, 86.

Удаление: Мигел Велозу (Дженоа), 86.

Судья: Гавиллуччи.

18 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium – Citta del Tricolore".