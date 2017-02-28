Дубль Белотти принес "Торино" ничью в матче с "Фиорентиной"

"Фиорентина" и "Торино" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Италии - 2:2. В первом тайме "фиалки" усилиями Риккардо Сапонары и Николы Калинича забили два мяча, но во второй половине нападающий туринцев Андреа Белотти сделал дубль. Он мог оформить хет-трик, но не смог реализовать пенальти, угодив в перекладину.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Фиорентина" - "Торино" - 2:2 (2:0)

Голы: Сапонара, 8 (1:0). Калинич, 38 (2:0). Белотти, 65 (2:1). Белотти, 85 (2:2).

Нереализованный пенальти: Белотти (Торино), 62 (перекладина)

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Сальседо, Валеро, Санчес (Томович, 76), Бадель, Сапонара (Кристофоро, 80), Калинич, Тельо (Оливера, 88), Кьеза.

"Торино": Харт, Моретти, Айети (Россеттини, 46), Дзаппакоста, Баррека, Бенасси (Густафссон, 58), Базелли, Лукич, Яго Фальке, Белотти, Бойе (Ляич, 69).

Предупреждения: Лукич, 27. Базелли, 34. Сапонара, 42.

Судья: Джакомелли.

27 февраля. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.