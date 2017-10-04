Дрис Мертенс: "Я не чувствую усталости"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс заявил, что не чувствует усталости, несмотря на плотный график. Ранее главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри признался, что хотел бы, чтобы сборная Бельгии не вызывала игрока на ближайшие матчи, так как обеспечила себе путевку на чемпионат мира-2018.

- Я понимаю обеспокоенность тренера, поскольку мы играем каждые три дня, и мои одноклубники уже получили травмы, - цитирует La Repubblica Мертенса. - Однако я не чувствую усталости - я достаточно отдохнул в прошлом, когда сидел на скамейке в сборной Бельгии.