Дрис Мертенс: "Не хотел быть запасным в "Барселоне"

Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс подчеркнул, что мог продолжить карьеру в "Барселоне", но не захотел быть запасным. Хавбек не понимает, зачем переходить в клуб, где ты не будешь иметь регулярной игровой практики.

- Я был интересен "Барселоне", но мне не хотелось быть запасным игроком, - приводит Mundo Deportivo слова Мертенса. - Не понимаю, зачем переходить в эту команду, чтобы выходить на поле, заменяя Неймара, Месси или Суареса. Но и в Италии я бы не стал выступать за другую команду. Был интерес и со стороны "Челси", но с Конте мы не общались.

В минувшем сезоне Мертенс, продливший контракт с неаполитанцами до 2020 года, провел в составе команды 46 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 11 голевых передач.