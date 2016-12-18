Дрис Мертенс: "Наполи" обязан был вернуть утраченные позиции в таблице"

Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс после победы над "Торино" (5:3) в матче 17-го тура чемпионата Италии заявил, что набранные три очка помогут команде в борьбе за призовые места. Команда идет на третьем месте в серии А и отстает от лидера на восемь очков.

– Сегодня был очень важный матч для нас, – цитирует Sport Mediaset Мертенса. – Мы обязаны были выигрывать, чтобы вернуть утраченные позиции в турнирной таблице. Не забывайте, что наши конкуренты потеряли очки в выходные. Нас ждет тяжелейший матч с "Фиорентиной" и мы должны продолжать играть так же, как сегодня.

Напомним, что в этой встрече бельгиец оформил покер и стал первым футболистом с 1974 года, которому удалось забить как минимум три мяча в двух играх серии А подряд.